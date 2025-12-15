Уиткофф прокомментировал итоги переговоров с Украиной в Берлине

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф сообщил о существенном продвижении в ходе переговоров с украинской делегацией в Берлине, в центре которых находился план мирного урегулирования, состоящий из двадцати пунктов.
В своем сообщении в социальной сети X Уиткофф указал, что стороны провели детальные обсуждения не только этого плана, но и ряда экономических вопросов. По его словам, встреча, длившаяся свыше пяти часов, позволила добиться заметных результатов, а переговоры будут продолжены на следующее утро.
В мероприятии, помимо самого Уиткоффа, приняли участие Владимир Зеленский, а также предприниматель Джаред Кушнер, являющийся зятем бывшего президента США Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что переговоры между украинской и американской делегациями в Берлине завершились.
