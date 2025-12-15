Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф прокомментировал итоги переговоров с Украиной в Берлине

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф сообщил о существенном продвижении в ходе переговоров с украинской делегацией в Берлине, в центре которых находился план мирного урегулирования, состоящий из двадцати пунктов.

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф сообщил о существенном продвижении в ходе переговоров с украинской делегацией в Берлине, в центре которых находился план мирного урегулирования, состоящий из двадцати пунктов.

В своем сообщении в социальной сети X Уиткофф указал, что стороны провели детальные обсуждения не только этого плана, но и ряда экономических вопросов. По его словам, встреча, длившаяся свыше пяти часов, позволила добиться заметных результатов, а переговоры будут продолжены на следующее утро.

В мероприятии, помимо самого Уиткоффа, приняли участие Владимир Зеленский, а также предприниматель Джаред Кушнер, являющийся зятем бывшего президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что переговоры между украинской и американской делегациями в Берлине завершились.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше