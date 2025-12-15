Ричмонд
США намерены привлечь к ответственности виновных в нападении на патруль в Сирии

Администрация Соединённых Штатов намерена привлечь к ответственности причастных к нападению на сирийско-американский патруль, которое произошло в районе Пальмиры. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

В заявлении ведомства указано, что данную тему обсудили во время телефонного разговора госсекретаря Марко Рубио с главой МИД переходного сирийского правительства Асаадом аш-Шейбани.

«Соединённые Штаты привлекут к ответственности всех, кто причиняет вред и угрожает американцам», — говорится в заявлении Госдепартамента.

Ранее сообщалось, что американские военнослужащие и переводчик погибли в результате нападения в районе древнего города Пальмира в сирийской провинции Хомс. Президент США Дональд Трамп заявлял о подготовке «очень серьёзных» ответных мер после гибели военных. В ответ на атаку на совместный сирийско-американский патруль ВВС США задействовали боевую авиацию в регионе. Американские самолёты выполняли полёты над Пальмирой и осуществляли сброс осветительных бомб над городом.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

