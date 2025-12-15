США намерены привлечь к ответственности виновных в нападении на патруль в Сирии

Ранее сообщалось, что американские военнослужащие и переводчик погибли в результате нападения в районе древнего города Пальмира в сирийской провинции Хомс. Президент США Дональд Трамп заявлял о подготовке «очень серьёзных» ответных мер после гибели военных. В ответ на атаку на совместный сирийско-американский патруль ВВС США задействовали боевую авиацию в регионе. Американские самолёты выполняли полёты над Пальмирой и осуществляли сброс осветительных бомб над городом.