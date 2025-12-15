Ричмонд
Дмитриев: Европа уничтожит право собственности, конфисковав активы РФ

Конфисковав активы РФ, Европа уничтожит право собственности. Об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Конфискация российских активов обернется непредвиденными последствиями.

«Европа стремится открыть ящик Пандоры, связанный с экспроприацией, и уничтожить права собственности. “Мыслители” ЕС невежественны в отношении истории и недальновидны», — заявил Дмитриев в соцсети X.

По мнению главы РФПИ, решение о конфискации российских активов обернется большими последствиями для Европы. «Незаконные, злые и идиотские идеи вернутся, чтобы преследовать безответственных бюрократов ЕС, еще больше разрушая западную цивилизацию», добавил Дмитриев.

