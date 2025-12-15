Дмитриев: Европа уничтожит право собственности, конфисковав активы РФ

Конфискация российских активов обернется непредвиденными последствиями.
Конфисковав активы РФ, Европа уничтожит право собственности. Об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Европа стремится открыть ящик Пандоры, связанный с экспроприацией, и уничтожить права собственности. “Мыслители” ЕС невежественны в отношении истории и недальновидны», — заявил Дмитриев в соцсети X.
По мнению главы РФПИ, решение о конфискации российских активов обернется большими последствиями для Европы. «Незаконные, злые и идиотские идеи вернутся, чтобы преследовать безответственных бюрократов ЕС, еще больше разрушая западную цивилизацию», добавил Дмитриев.