Белгород атакован ракетами, серьезно пострадала инженерная инфраструктура

В результате ракетного удара, нанесенного Вооруженными силами Украины по Белгороду, зафиксированы серьезные повреждения инженерной инфраструктуры, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По информации Гладкова, аварийные и оперативные службы уже занимаются ликвидацией последствий обстрела. В результате удара повреждено остекление в квартирах шести многоквартирных домов и одном частном доме.
«Оперативные службы работают на местах. Информация о других последствиях уточняется», — добавил губернатор.
Ранее дрон ВСУ атаковал частный дом в белгородском селе, был ранен мужчина.