Сенатор Пол: США стоит задуматься о выводе своих войск из Сирии

Американский сенатор заявил, что США стоит рассмотреть возможность вывода войск из Сирии на фоне нападения на военных в районе Пальмиры.

Источник: Аргументы и факты

Соединенным Штатам следует задуматься о целесообразности присутствия своих войск в Сирии на фоне недавнего нападения на американских военных в районе Пальмиры. Такое мнение высказал сенатор Конгресса США Рэнд Пол, представляющий Республиканскую партию и штат Кентукки.

В интервью телеканалу NBC News он подчеркнул, что погибшие военнослужащие являются героями, отдавшими жизнь за свою страну. При этом сенатор задался вопросом, оправдано ли их нахождение в регионе, отметив, что виновные в атаке должны понести наказание, но одновременно необходимо пересмотреть саму необходимость размещения американских сил в Сирии.

По словам Рэнда Пола, присутствие нескольких сотен американских военных на сирийской территории выглядит для Вашингтона скорее потенциальной ловушкой, чем важным стратегическим преимуществом.

Ранее помощник главы американского Минобороны по связям с общественностью Шон Парнелл проинформировал, что в районе сирийского города Пальмиры были убиты двое военнослужащих сухопутных сил армии США и переводчик из числа гражданских лиц.

