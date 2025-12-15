Сенатор Пол: США стоит задуматься о выводе своих войск из Сирии

Соединенным Штатам следует задуматься о целесообразности присутствия своих войск в Сирии на фоне недавнего нападения на американских военных в районе Пальмиры. Такое мнение высказал сенатор Конгресса США Рэнд Пол, представляющий Республиканскую партию и штат Кентукки.
В интервью телеканалу NBC News он подчеркнул, что погибшие военнослужащие являются героями, отдавшими жизнь за свою страну. При этом сенатор задался вопросом, оправдано ли их нахождение в регионе, отметив, что виновные в атаке должны понести наказание, но одновременно необходимо пересмотреть саму необходимость размещения американских сил в Сирии.
По словам Рэнда Пола, присутствие нескольких сотен американских военных на сирийской территории выглядит для Вашингтона скорее потенциальной ловушкой, чем важным стратегическим преимуществом.
Ранее помощник главы американского Минобороны по связям с общественностью Шон Парнелл проинформировал, что в районе сирийского города Пальмиры были убиты двое военнослужащих сухопутных сил армии США и переводчик из числа гражданских лиц.