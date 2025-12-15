Сенатор Пол: США стоит задуматься о выводе своих войск из Сирии

В интервью телеканалу NBC News он подчеркнул, что погибшие военнослужащие являются героями, отдавшими жизнь за свою страну. При этом сенатор задался вопросом, оправдано ли их нахождение в регионе, отметив, что виновные в атаке должны понести наказание, но одновременно необходимо пересмотреть саму необходимость размещения американских сил в Сирии.