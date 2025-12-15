Кадыров сообщил, что «сыт по горло властью»

Ранее Кадыров заявил о своей готовности принять участие в следующих выборах руководителя региона в 2026 году. По его словам, он пойдёт на это, если российский президент Владимир Путин предложит ему поучаствовать в выборах, а народ поддержит. Таким образом он подтвердил, что рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры при условии одобрения со стороны федерального центра и поддержки со стороны жителей республики.