Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров сообщил, что «сыт по горло властью»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что испытывает усталость от нахождения у власти. Об этом он сообщил в ходе прямой линии.

Источник: Life.ru

По словам Кадырова, он «сыт по горло властью и служением народу». Он добавил, что республике могли бы быть полезны новые люди, способные принести новые идеи и изменить ситуацию к лучшему.

Ранее Кадыров заявил о своей готовности принять участие в следующих выборах руководителя региона в 2026 году. По его словам, он пойдёт на это, если российский президент Владимир Путин предложит ему поучаствовать в выборах, а народ поддержит. Таким образом он подтвердил, что рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры при условии одобрения со стороны федерального центра и поддержки со стороны жителей республики.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше