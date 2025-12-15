Ричмонд
Дмитриев раскрыл главную опасность для западной цивилизации

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев высказал свою позицию относительно политиков, которых он отнёс к «прогрессивным промигрантским глобалистам».

В частности, он назвал президента Финляндии Александра Стубба, по его мнению, одной из величайших угроз для самой западной цивилизации. Это утверждение, как отметил Дмитриев в своём сообщении в социальной сети X, находит отражение даже в документах по стратегии национальной безопасности Соединённых Штатов.

Данный комментарий российского представителя стал ответом на более раннее заявление финского президента, в котором тот охарактеризовал Россию как «угрозу номер один» для Европы.

Ранее сообщалось, что переговоры между украинской и американской делегациями в Берлине завершились.

