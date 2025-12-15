В частности, он назвал президента Финляндии Александра Стубба, по его мнению, одной из величайших угроз для самой западной цивилизации. Это утверждение, как отметил Дмитриев в своём сообщении в социальной сети X, находит отражение даже в документах по стратегии национальной безопасности Соединённых Штатов.