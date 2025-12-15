Россия дала власть, звания, Рублёвку. Как генерал Савостьянов променял Родину на жизнь врага в США

Сбежавший в США Евгений Савостьянов* — первый в истории генерал, которого признали в России иноагентом. Сейчас он живёт с семьёй в Лос-Анджелесе и до сих пор ненавидит родину. Чем занимается генерал и какие активы у него есть — в материале Life.ru.