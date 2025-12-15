ПВО Москвы сбили беспилотник, направлявшийся в столицу

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат, который направлялся на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в своем официальном канале в Telegram.
Также город Белгород был атакован ракетами, серьезно пострадала инженерная инфраструктура.