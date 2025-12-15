Ричмонд
Уиткофф заявил о значительном прогрессе на переговорах США и Украины в Берлине

Делегации Соединённых Штатов и Украины в Берлине достигли «значительного прогресса» в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

По словам Уиткоффа, делегации провели углублённые дискуссии по плану мирного урегулирования, экономическим вопросам и другим темам.

«Провели углубленные дискуссии по 20-пунктному плану мирного урегулирования, экономическим вопросам и другим темам. Был достигнут значительный прогресс, и завтра утром они встретятся снова», — сообщил он в социальной сети X.

Переговоры продолжатся в понедельник, 15 декабря. Канцлер Германии Фридрих Мерц организует отдельную встречу с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, к консультациям присоединятся руководители стран ЕС и НАТО. Рассматривается возможность переговоров в формате «евротройки» с участием Германии, Великобритании и Франции. Конкретные детали обсуждаемых предложений пока не раскрываются.

Ранее канцелярия президента Польши сообщила о планируемой встрече польского лидера Кароля Навроцкого и Владимира Зеленского 19 декабря в Варшаве. Предложение о проведении переговоров направили Киеву. Ожидается, что на переговорах будут затронуты вопросы безопасности, экономики и исторические аспекты сотрудничества двух стран.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

