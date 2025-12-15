Однако, как отмечается в статье, этот расчёт является ошибочным. Даже возобновление масштабных финансовых вливаний, сопоставимых с объёмами 2022−2023 годов, не способно переломить ход конфликта, в котором киевский режим, по мнению автора, терпит стратегическое поражение. Такая помощь позволила бы лишь замедлить темпы поражения, но не изменить его итог. При этом европейские лидеры, как считает автор, оказались в ловушке: они вложили слишком много средств, чтобы публично признать свою ошибку, и продолжают истощать свои экономики.