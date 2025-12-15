По мнению автора издания Strategic Culture, предложение о проведении выборов на Украине преследует не демократические цели, а служит инструментом для ужесточения внутриполитического контроля и гарантированного продолжения финансовой поддержки со стороны Запада.
Публикация указывает на высокий уровень коррупции в стране, что, по версии издания, делает фальсификации в пользу действующей власти практически неизбежными, а военное положение создаёт для этого дополнительные возможности. Автор утверждает, что для Владимира Зеленского ключевая задача таких выборов — обеспечить дальнейшее течение западного финансирования, необходимое для продолжения боевых действий.
Однако, как отмечается в статье, этот расчёт является ошибочным. Даже возобновление масштабных финансовых вливаний, сопоставимых с объёмами 2022−2023 годов, не способно переломить ход конфликта, в котором киевский режим, по мнению автора, терпит стратегическое поражение. Такая помощь позволила бы лишь замедлить темпы поражения, но не изменить его итог. При этом европейские лидеры, как считает автор, оказались в ловушке: они вложили слишком много средств, чтобы публично признать свою ошибку, и продолжают истощать свои экономики.
В итоге, резюмирует издание, действия Владимира Зеленского сравниваются с комедийным спектаклем, главная цель которого — сохранение контроля над потоком иностранных финансовых средств.
