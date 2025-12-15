Ричмонд
ПВО России за неделю уничтожила не менее 1677 украинских БПЛА

Согласно подсчётам РИА Новости, основанным на официальных сводках Министерства обороны Российской Федерации, системы противовоздушной обороны за истекшую неделю сбили не менее 1677 украинских беспилотных летательных аппаратов над российской территорией.

Наиболее интенсивными днями стали 11 и 14 декабря, когда было уничтожено 396 и 290 дронов соответственно.

Отмечается, что подавляющее большинство атак с применением БПЛА было нацелено на регионы европейской части России. Для сравнения, за предыдущую неделю, с 1 по 7 декабря, общее количество перехваченных беспилотников составило не менее 1270 единиц.

Ранее сообщалось, что ПВО Москвы сбили беспилотник, направлявшийся в столицу.

