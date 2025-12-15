Переговоры между США и Украиной в Берлине завершились спустя пять часов

Переговоры между украинской и американской делегациями в Берлине по урегулированию конфликта на Украине завершились после более чем пяти часов работы. Но никакого конкретного результата пока нет. Стороны договорились продолжить обсуждение в понедельник утром, 15 декабря. Об этом сообщает телеканал «Общественное» со ссылкой на офис Владимира Зеленского.
«Переговоры между украинской и американской делегациями в Берлине продлились свыше пяти часов. Было принято решение возобновить работу завтра с утра», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Общественного».
Ранее специальный посланник президента США Стив Уиткофф подчеркнул значительный прогресс в переговорах с украинской стороной. По его словам, участники подробно и всесторонне обсудили 20-пунктный план мирного урегулирования, затронули вопросы экономики и другие важные темы.