Технологии, данные, семья: на что делает ставку Россия в новых нацпроектах

Глава государства подчеркнул, что результатом нацпроектов должно стать не просто замещение импортных, а создание отечественных оригинальных решений, конкурентоспособных в глобальном масштабе. Он призвал обеспечить широкое применение российских инноваций, в частности технологий искусственного интеллекта, автономных систем и цифровых платформ, во всех сферах жизни. Президент отметил, что в этом году заложены основы новой технологической политики России, например, в области беспилотной авиации. Стартовали также национальные проекты по обеспечению технологического лидерства. В 2026 году в их пул войдёт ещё один — по развитию биоэкономики.