Трамп в шутку пожаловался, что публика любит первую леди Меланию больше него

«Каждый раз, когда я выступаю с речью, я вижу плакаты: “Мы любим нашу первую леди”. Они любят нашу первую леди. Что я могу сделать? Мне это не нравится, потому что, кажется, они любят её больше, чем меня, и меня это не радует. Я недоволен», — сказал Трамп, стоя на одной сцене со своей женой.