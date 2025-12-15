Ричмонд
Трамп в шутку пожаловался, что публика любит первую леди Меланию больше него

Президент США Дональд Трамп в шутливой форме пожаловался на внимание публики к первой леди. Об этом республиканец сообщил во время рождественского приёма в Белом доме.

Глава государства отметил, что во время его публичных выступлений он регулярно видит плакаты со словами поддержки в адрес Мелании Трамп. По его словам, такая реакция аудитории вызывает у него смешанные чувства. Президент добавил, что намерен обсудить этот вопрос с супругой после мероприятия.

«Каждый раз, когда я выступаю с речью, я вижу плакаты: “Мы любим нашу первую леди”. Они любят нашу первую леди. Что я могу сделать? Мне это не нравится, потому что, кажется, они любят её больше, чем меня, и меня это не радует. Я недоволен», — сказал Трамп, стоя на одной сцене со своей женой.

Ранее Дональд Трамп рассказывал журналистам о реакции на слова президента РФ Владимира Путина в адрес первой леди США Мелании Трамп. Во время телефонного разговора российский лидер отметил, что в России к супруге американского президента относятся с большим уважением. Трамп уточнял, что после этого поинтересовался, как в РФ относятся к нему самому. В ответ, по его словам, он услышал, что Меланию в России любят больше.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

