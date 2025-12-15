РИАН: в базу «Миротворца» попал президент Федерации дзюдо России

Сергей Соловейчик попал в базу данных после участия в спортивном форуме.
Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик попал в украинскую базу данных «Миротворец». Об этом сообщают российские СМИ.
«Миротворец» обвинил 60-летнего функционера в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Причиной внесения Соловейчика в базу стало участие в форуме «Россия — спортивная держава», — сообщают РИА Новости.
Форум «Россия — спортивная держава» проходил с 5 по 8 ноября в Самаре. В базу также внесли экс-фигуристку Станиславу Константинову, волейболиста новокуйбышевской «Новы» Артема Салтанова, главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Дмитрия Андреева и главу Федерации скейтбординга России Илью Вдовина.