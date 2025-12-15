Для подписания мирного соглашения на условиях Киева Европа должна была бы преодолеть доминирование России на передовой, в экономике и в производственных мощностях. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
Так Дэвис прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который сказал, что стремление к миру якобы проявляют только Запад и Украина, тогда как Россия «заинтересована в продолжении» боевых действий.
«Если вы не можете изменить эту ситуацию и по-прежнему отказываетесь завершить конфликт на лучших возможных дипломатических условиях, вы обрекаете тех самых украинцев, которых вы якобы поддерживаете, на бессмысленные смерти и военное поражение», — подчеркнул бывший подполковник американской армии.
Дэвис отметил, что без изменения текущего превосходства РФ добиться мира на выгодных для Киева условиях невозможно.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчёркивал, что текущие неудачи Украины в зоне СВО должны подтолкнуть Киев к переговорам. Украинской стороне лучше пойти на диалог сейчас, чем откладывать его на потом, отметил политик.