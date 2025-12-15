Ричмонд
-3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мадуро заявил об усовершенствовании системы обороны Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о модернизации национальной оборонной системы на фоне растущих внешних угроз.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о модернизации национальной оборонной системы на фоне растущих внешних угроз. Это заявление прозвучало в ходе саммита Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА), проведённого в формате видеоконференции.

В своём обращении, транслировавшемся телеканалом Venezolana de Televisión, Мадуро заявил, что за последние 25 недель страна столкнулась с кампанией психологического давления, угрозами военного вторжения, пиратскими атаками и захватом судна с венесуэльской нефтью.

По его словам, эти события ознаменовали полный разрыв законных и дипломатических норм сосуществования в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Именно в ответ на эти вызовы, как подчеркнул президент, Венесуэла скорректировала и усовершенствовала подходы к своей системе национальной обороны.

АЛБА, региональный альянс, созданный в 2004 году, объединяет такие страны, как Антигуа и Барбуда, Венесуэла, Гренада, Доминика, Куба, Никарагуа, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис и Сент-Люсия.

Ранее сообщалось, что в ООН призвали США освободить танкер.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше