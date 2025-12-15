Мадуро заявил об усовершенствовании системы обороны Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о модернизации национальной оборонной системы на фоне растущих внешних угроз. Это заявление прозвучало в ходе саммита Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА), проведённого в формате видеоконференции.
В своём обращении, транслировавшемся телеканалом Venezolana de Televisión, Мадуро заявил, что за последние 25 недель страна столкнулась с кампанией психологического давления, угрозами военного вторжения, пиратскими атаками и захватом судна с венесуэльской нефтью.
По его словам, эти события ознаменовали полный разрыв законных и дипломатических норм сосуществования в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Именно в ответ на эти вызовы, как подчеркнул президент, Венесуэла скорректировала и усовершенствовала подходы к своей системе национальной обороны.
АЛБА, региональный альянс, созданный в 2004 году, объединяет такие страны, как Антигуа и Барбуда, Венесуэла, Гренада, Доминика, Куба, Никарагуа, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис и Сент-Люсия.
