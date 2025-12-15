Венесуэла скорректировала оборонную стратегию, заявил Мадуро

«Мы скорректировали и усовершенствовали наше видение системы национальной обороны, унаследованное от наших предков, от великого вождя Гуайкайпуро и карибского индейского сопротивления», — сказал Мадуро, выступая на XXV саммите глав государств и правительств Боливарианского альянса для народов нашей Америки (АЛБА).
Глава государства отметил, что в последние недели Венесуэла столкнулась с серией агрессивных действий, включая военные угрозы, а также захват и удержание судна с венесуэльской нефтью, что, по его оценке, означает «полный разрыв правовых и дипломатических путей» в регионе. В этой связи, подчеркнул Мадуро, Каракас был вынужден адаптировать подходы к обеспечению национальной безопасности.
Президент Венесуэлы предложил странам-участницам АЛБА комбинированную стратегию реагирования на текущие вызовы, основанную на «едином и длительном сопротивлении народов» альянса, а также на последовательной политике совместного строительства и развития общей, кооперативной экономики взаимной выгоды.
По его словам, такая линия направлена на укрепление региональной социальной модели, основанной на идеях латиноамериканских освободителей и гарантиях прав на образование, здравоохранение и социальную защиту. Мадуро подчеркнул, что АЛБА должна стать примером защиты международного права и региональной стабильности в условиях, которые он охарактеризовал как «период усиления империалистических злоупотреблений».