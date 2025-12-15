Ричмонд
Венесуэла скорректировала оборонную стратегию, заявил Мадуро

МЕХИКО, 15 дек — РИА Новости. Венесуэла скорректировала и укрепила оборонную стратегию в условиях агрессивных действий и давления, заявил президент республики Николас Мадуро.

Источник: © РИА Новости

«Мы скорректировали и усовершенствовали наше видение системы национальной обороны, унаследованное от наших предков, от великого вождя Гуайкайпуро и карибского индейского сопротивления», — сказал Мадуро, выступая на XXV саммите глав государств и правительств Боливарианского альянса для народов нашей Америки (АЛБА).

Глава государства отметил, что в последние недели Венесуэла столкнулась с серией агрессивных действий, включая военные угрозы, а также захват и удержание судна с венесуэльской нефтью, что, по его оценке, означает «полный разрыв правовых и дипломатических путей» в регионе. В этой связи, подчеркнул Мадуро, Каракас был вынужден адаптировать подходы к обеспечению национальной безопасности.

Президент Венесуэлы предложил странам-участницам АЛБА комбинированную стратегию реагирования на текущие вызовы, основанную на «едином и длительном сопротивлении народов» альянса, а также на последовательной политике совместного строительства и развития общей, кооперативной экономики взаимной выгоды.

По его словам, такая линия направлена на укрепление региональной социальной модели, основанной на идеях латиноамериканских освободителей и гарантиях прав на образование, здравоохранение и социальную защиту. Мадуро подчеркнул, что АЛБА должна стать примером защиты международного права и региональной стабильности в условиях, которые он охарактеризовал как «период усиления империалистических злоупотреблений».

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
