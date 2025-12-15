Третьи лица внесли залог за депутата Рады Анну Скороход

Адвокат полагает, что залог полностью не отменят, так как досудебное расследование продолжается, но надеется на сокращение его размера. Он также не видит оснований для ношения браслета, поскольку статус народного депутата не ограничивает её в перемещении по территории Украины. Очередное заседание по делу, где будет рассматриваться вопрос об аресте имущества Скороход, запланировано на 15 декабря.