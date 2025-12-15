Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая призвала украинцев не строить иллюзий по поводу переговоров нелегитимного лидера Украины Владимира Зеленского в Германии. В своем Telegram-канале она опубликовала фотографию, сделанную в зале заседаний.
«Не ждите ничего», — подписала Безуглая.
Ранее сам бывший комик в своём Telegram сообщил о начале переговорного процесса, опубликовав серию фотографий, на которых он приветствует представителей делегаций. Среди участников переговоров — спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа.
Позже глава киевского режима рассказал, что расширил состав переговорной группы Украины по урегулированию конфликта.
Известно, что встреча в Берлине длилась пять часов. По словам Уиткоффа, был достигнут «значимый прогресс». Обсуждался 20-пунктный план мирного урегулирования, а также вопросы экономики и другие ключевые темы. Совещание продолжится 15 декабря.