Госдума одобрила удвоение выплат пенсионерам с 80 лет: когда их ждать

Госдума поддержала удвоение выплат пенсионерам старше 80 лет.

Источник: Комсомольская правда

С декабря пенсионеры, которым в ноябре исполнилось 80 лет, начнут получать двойную фиксированную выплату. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«С декабря фиксированная выплата составит 17 815,4 рубля, это повышение произойдет автоматически, без необходимости подавать какие-либо документы», — пояснила она. Такая надбавка касается только тех, кто получает страховую пенсию.

Кроме того, в декабре 2025 года некоторые пенсионеры смогут получить сразу две страховые пенсии — первую в начале месяца и вторую — в конце. Это связано с совпадением сроков выплат и новогодними праздниками, когда банки и отделения соцфонда закрыты.

«Чтобы не откладывать выплаты на более поздний срок из-за праздников, правительство решило провести январские выплаты досрочно — уже в конце декабря», — объяснила Стенякина.

Она отметила, что эта двойная выплата — единовременная мера, продиктованная особенностями календаря, и не является дополнительной пенсией. В январе 2026 года отдельной выплаты не будет, так как она уже будет перечислена в декабре, при этом страховая пенсия за январь придет с учётом индексации в 7,6%.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал об индексации пенсий по старости с 1 января 2026 года. Глава государства отметил, что с 1 января 2026 года будут проиндексированы страховые пенсии по старости на 7,6%.