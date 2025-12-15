Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах с делегацией Украины в Берлине

Участники переговоров в Берлине по урегулированию украинского конфликта в процессе дискуссии достигли значительного прогресса, заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.
По словам дипломата, стороны обсуждали американский мирный план, состоящий из 20 пунктов, экономику и ряд других вопросов.
«Представители провели обстоятельные дискуссии по 20-пунктному плану мирного урегулирования, экономическим вопросам и другим темам. Был достигнут значительный прогресс, и они встретятся снова завтра утром», — написал Уиткофф на своей странице в социальной сети X*.
Спецпосланник руководителя Белого дома уточнил, что встреча продолжалась пять часов. В переговорах, кроме Уиткоффа, участвовали глава киевского режима Владимир Зеленский и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Напомним, ранее агентство DPA со ссылкой на правительственные источники проинформировало, что в Берлине украинскую и американскую делегацию перед их встречей принял канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который после приветствия покинул место мероприятия. Уточнялось, что в роли модератора на переговорах присутствовал советник главы ненецкого правительства по внешней политике и безопасности Гюнтер Заутер.
В состав делегации киевского режима, помимо Зеленского, вошли секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов. В связи со встречей в Берлине были введены максимальные меры безопасности.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.