Соперница чилийского политика Каста поздравила его с победой на выборах президента

В Чили на президентских выборах победил оппозиционный политик Хосе Антонио Каст. Об этом заявила его соперница, Жаннет Хара, представляющая правящую коалицию. Хара первой поздравила Каста с победой во втором туре выборов.
«Я только что поговорила с избранным президентом Хосе Антонио Кастом, чтобы пожелать ему успехов во благо Чили», — написала она в социальной сети Х.
Хосе Антонио Каст представляет ультраправую консервативную Республиканскую партию. Его программа во многом напоминает программу лидера соседней Аргентины Хавьера Милея. Президент Чили избирается на четырёхлетний срок. Избранный президент вступит в должность в марте 2026 года.
Накануне министр иностранных дел Чили Альберто ван Клаверен публично отверг вероятность того, что бронетехника страны будет использоваться в украинском конфликте.
Тем временем Минобороны Украины объяснило, когда в стране пройдут выборы президента. Подробности читайте здесь на KP.RU.