Дмитриев считает, что Евросоюз стремится к уничтожению права на собственность

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что Евросоюз стремится к уничтожению права на собственность.
«ЕС жаждет открыть ящик Пандоры — экспроприацию — и уничтожить право на собственность. “Мыслители” ЕС невежественны в истории и близоруки. Противозаконное, злое и идиотское мышление вернется, чтобы преследовать безответственных бюрократов ЕС, все дальше стирая западную цивилизацию», — написал он в социальной сети X.
Такое заявление было сделано в ответ на опрос одного из пользователей X, который предложил конфисковать соцсеть и передать её под управление структурам ЕС.
Ранее Дмитриев в ироничной форме ответил на резкий выпад со стороны европейских политиков о том, что якобы он и американский бизнесмен Илон Маск хотят разделить Евросоюз, чтобы «доминировать» и «эксплуатировать» европейцев.
Прежде KP.RU сообщал о заявлении Кирилла Дмитриева, что Москва видит многочисленные попытки Европы сорвать любой прямой диалог между Россией и США.