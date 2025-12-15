Ричмонд
Масштабный налет беспилотников совершен на Ростова-на-Дону

Атака украинских беспилотников отражена над Железнодорожным районом Ростова-на-Дону.

Атака украинских беспилотников отражена над Железнодорожным районом Ростова-на-Дону. Об этом написал глава города Александр Скрябин. На месте работают оперативные службы. По предварительным сведениям, люди не пострадали.

На текущий момент информация о последствиях только уточняется.

В Ростове-на-Дону прогремела серия взрывов, в результате которых ПВО уничтожило несколько беспилотных летательных аппаратов. В одном из районов города наблюдается пожар.

Как сообщает SHOT, взрывы начались на западе Ростова около 2:20 ночи и продолжаются с различной периодичностью. Ранее местные жители слышали звуки пролета дронов на окраине города. По словам очевидцев, обломки одного из сбитых БПЛА упали в частном секторе, что и стало причиной возгорания. На место происшествия уже прибыли экстренные службы.

В регионе была объявлена угроза от беспилотников. Около Москвы уже сбили два беспилотника.

