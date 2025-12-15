На выборах президента Чили лидирует ультраправый политик Каст

Ультраправый политик Хосе Антонио Каст лидирует на выборах президента Чили после подсчёта 83,43 процента голосов.
Согласно этим данным, политик заручился поддержкой 58,61 процента голосов. Его соперница по выборам Жаннетт Хара, которая представляет левоцентристскую коалицию «Единство для Чили», уже признала поражение.
Она поздравила Каста с победой.
«Демократия высказалась громко и ясно. Я только что поговорила с избранным президентом Хосе Антонио Кастом, чтобы пожелать ему успехов на благо Чили», — написала Хара на своей странице в социальной сети X*.
Избранный президент Чили должен вступить в должность 11 марта 2026 года. Главу государства в республике избирают на четыре года.
Напомним, действующим чилийским президентом является Габриэль Борич. Он избирался в 2021 году от левой коалиции «Одобряю достоинство». Борич победил, набрав 55,87 процента голосов. Его соперником по выборам был Хосе Антонио Каст, который заручился поддержкой 44,13 процента избирателей. Ультраконсервативный политик, комментируя итоги голосования, заявил, что Борич заслуживает полного уважения и конструктивного сотрудничества.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.