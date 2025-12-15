Ричмонд
Кадыров заявил, что устал от власти

Глава Чечни заявил, что «сыт по горло властью и служением народу».

Источник: Аргументы и факты

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что испытывает усталость от пребывания у власти. Об этом он сообщил в ходе прямой линии, отвечая на вопросы граждан.

По его словам, он «сыт по горло властью и служением народу», отметив, что со временем любому руководителю становится сложно сохранять прежний уровень отдачи. Кадыров выразил мнение, что приход новых людей может принести свежие идеи и положительно сказаться на развитии республики.

При этом глава Чечни подчеркивал, что готов принять участие в выборах в 2026 году, если такое предложение поступит от президента России Владимира Путина и будет поддержано жителями региона.

Ранее стало известно, что глава Чечни получил медаль «За боевое отличие». Награда присуждена за умелые, инициативные и решительные действия, способствовавшие успешному выполнению задач в ходе СВО.

