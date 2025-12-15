Распускают сплетни: Кадыров прокомментировал слухи о своём здоровье

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о состоянии своего здоровья. Этой темы он коснулся во время прямой линии с жителями республики, которую Кадыров провёл в воскресенье 14 декабря.
Чеченский лидер подчеркнул, что обладает отменным здоровьем и прекрасно себя чувствует.
«Судя по тем сплетням, что распускают, то я не должен дожить до старости, хотя у меня все в порядке», — подчеркнул Кадыров.
Таким образом Кадыров публично опроверг слухи из соцсетей о том, что он якобы страдает неким серьёзным заболеванием.
Так, весной Кадыров записал видеообращение, в котором высказал некоторые мысли о жизни и смерти и назвал мышами тех, кто распространяет слухи о его болезни.
Во время прямой линии Рамзан Кадыров также сообщил, что планирует участвовать в выборах руководителя республики в 2026 году, если такой вариант предложит президент России Владимир Путин.
Также Кадыров коснулся темы туристического бизнеса и призвал жителей Чечни не зацикливаться на внешнем виде туристов, приезжающих в республику, указав на важность увеличения туристического потока.