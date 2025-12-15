Ричмонд
Карасин: ЕС наверняка попытается запутать мирный процесс на Украине

Евросоюз и Владимир Зеленский могут попытаться осложнить процесс мирного урегулирования на Украине, выдвигая новые требования.

Источник: Аргументы и факты

Евросоюз и Владимир Зеленский, вероятнее всего, попытаются осложнить процесс мирного урегулирования на Украине, выдвигая новые требования. Такое мнение в интервью газете «Известия» высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Он отметил, что хотел бы верить в то, что предстоящая встреча в Берлине поспособствует продвижению мирных инициатив, однако скептически оценивает ее перспективы. По словам сенатора, недоговороспособность действующей украинской власти давно известна, поэтому обсуждения, скорее всего, будут направлены на запутывание ситуации и формулирование дополнительных условий.

Карасин подчеркнул, что Россия заинтересована в решении, которое носило бы долгосрочный и конструктивный характер и обеспечивало стабильность на многие десятилетия.

Сенатор также выразил мнение, что для киевского режима продолжение боевых действий является вопросом политического выживания. По этой причине, считает он, украинская сторона будет стремиться затягивать или блокировать реализацию мирного плана, предлагаемого Соединенными Штатами.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Зеленский в ходе европейских встреч хочет включить в мирный план США неприемлемые для Москвы предложения.

