Сенатор Карасин считает, что встреча в Берлине может затруднить мирный процесс

Встреча представителей Евросоюза, США и Украины в Берлине 15 декабря, вероятнее всего, приведёт к выдвижению новых условий мирного урегулирования, что может негативно сказаться на переговорном процессе. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью газете «Известия».

Источник: Life.ru

Карасин выразил сомнение в конструктивности предстоящей встречи, ссылаясь на неготовность украинской стороны к компромиссам.

«Хотелось бы надеяться, что она (встреча в Берлине. — Прим. Life.ru) ускорит (мирный процесс. — Прим. Life.ru), но если рассуждать со знанием дела и характера участников предстоящей встречи, то надежд мало, потому что недоговороспособность режима Зеленского хорошо известна, и наверняка всё будет посвящено тому, как окончательно запутать всю картину урегулирования, выставить какие-то новые условия», — считает сенатор.

Он добавил, что Россия заинтересована в долгосрочном и конструктивном решении, которое обеспечит стабильность на десятилетия вперед, однако от «евротройки» и киевского режима ожидать этого сложно.

Ранее в Берлине прошли переговоры представителей США и Украины при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. На встрече обсуждаются политическое соглашение о прекращении боевых действий, включая возможные параметры перемирия, территориальные уступки и гарантии безопасности для Киева.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что делегации Соединённых Штатов и Украины в Берлине достигли «значительного прогресса» в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, делегации провели углублённые дискуссии по плану мирного урегулирования, экономическим вопросам и другим темам.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

