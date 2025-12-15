Сенатор Карасин считает, что встреча в Берлине может затруднить мирный процесс

«Хотелось бы надеяться, что она (встреча в Берлине. — Прим. Life.ru) ускорит (мирный процесс. — Прим. Life.ru), но если рассуждать со знанием дела и характера участников предстоящей встречи, то надежд мало, потому что недоговороспособность режима Зеленского хорошо известна, и наверняка всё будет посвящено тому, как окончательно запутать всю картину урегулирования, выставить какие-то новые условия», — считает сенатор.