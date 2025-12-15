Консерватор Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили

Каст известен своей жесткой консервативной программой. Он выступает за сокращение роли государства в экономике, снижение налогов для корпораций и уменьшение бюджетных расходов, а также за усиление борьбы с преступностью и нелегальной миграцией, включая строительство заграждений на границе с Боливией.