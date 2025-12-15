Ричмонд
-6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Консерватор Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили

Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили с 58,61% голосов.

Источник: Аргументы и факты

Оппозиционный консервативный политик Хосе Антонио Каст одержал победу во втором туре президентских выборов в Чили. Согласно данным избирательной службы страны, опубликованным после подсчета голосов с 83,43% участков, за него проголосовали 58,61% избирателей.

Его соперница Жанетт Хара, представлявшая правящую левоцентристскую коалицию «Единство для Чили», набрала 41,39%, признала поражение и поздравила Каста с победой.

Каст известен своей жесткой консервативной программой. Он выступает за сокращение роли государства в экономике, снижение налогов для корпораций и уменьшение бюджетных расходов, а также за усиление борьбы с преступностью и нелегальной миграцией, включая строительство заграждений на границе с Боливией.

Каст также выступает против эвтаназии, абортов, разводов и однополых браков. Он вступит в должность 11 марта 2026 года и будет руководить страной в течение четырех лет.

Ранее выборы президента прошли в Ирландии. На них победу одержала независимый кандидат Кэтрин Коннолли, она получила поддержку 63,4% избирателей.