Консерватор Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили

Оппозиционный консервативный политик Хосе Антонио Каст одержал победу во втором туре президентских выборов в Чили. Согласно данным избирательной службы страны, опубликованным после подсчета голосов с 83,43% участков, за него проголосовали 58,61% избирателей.
Его соперница Жанетт Хара, представлявшая правящую левоцентристскую коалицию «Единство для Чили», набрала 41,39%, признала поражение и поздравила Каста с победой.
Каст известен своей жесткой консервативной программой. Он выступает за сокращение роли государства в экономике, снижение налогов для корпораций и уменьшение бюджетных расходов, а также за усиление борьбы с преступностью и нелегальной миграцией, включая строительство заграждений на границе с Боливией.
Каст также выступает против эвтаназии, абортов, разводов и однополых браков. Он вступит в должность 11 марта 2026 года и будет руководить страной в течение четырех лет.
