Вместо этого, как утверждает Меркурис, продолжается «бродячий цирк» бесконечных встреч европейских и украинских представителей, которые обсуждают идеи между собой, создавая видимость прогресса, но не приближаясь к реальному решению. Ярким примером такой бутафорской дипломатии аналитик назвал позицию Владимира Зеленского, чьи голословные заявления о готовности к диалогу, по сути, не означают намерения идти на уступки.