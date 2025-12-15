Ричмонд
Президент Кубы: Латинская Америка столкнулась с серьезными угрозами от США

Мигель Диас-Канель заявил, что государства Латинской Америки впервые за последние десятилетия оказались перед серьезными вызовами из-за США.

Источник: Аргументы и факты

Страны Латинской Америки сталкиваются с беспрецедентными вызовами на фоне усиленного присутствия военно-морских сил США в Карибском регионе. Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель, выступая на саммите Боливарианского альянса для народов Америки (ALBA), который прошел в формате видеоконференции.

Кубинский лидер отметил, что государства Латинской Америки и Карибского бассейна впервые за последние десятилетия оказались перед столь серьезными угрозами. Он подчеркнул, что чрезмерное и ничем не оправданное развертывание американских военных кораблей в Карибском море создает опасность прежде всего для Венесуэлы и требует решительного противодействия гегемонистской политике Соединенных Штатов.

Диас-Канель также заявил, что природные богатства принадлежат народам суверенных стран региона и не могут быть объектом притязаний извне.

По его словам, страны ALBA осуждают попытки присвоения ресурсов Венесуэлы под надуманными предлогами и подтверждают приверженность декларации о Зоне мира в Латинской Америке и Карибском бассейне.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что колумбийский лидер Густаво Петро столкнётся с проблемами, если «не изменит подход» в сфере борьбы с наркотическими веществами.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше