Хабаровский край в ожидании итоговой прямой линии президента России

Вот уже 19 декабря президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ответит на вопросы россиян и журналистов в рамках уже традиционной программы «Итоги года». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», мероприятие пройдёт в совмещённом формате, объединяющим прямую линию и большую пресс-конференцию. Пока россияне активно задают вопросы к «Итогам года», мы решили вспомнить как внимание президента повлияло на жизнь жителей Хабаровского края, обратившихся к нему в прошлом году.
Напомним, что прошлые «Итоги года» с президентом стали рекордными — лидеру страны поступило порядка 2,5 миллионов вопросов от россиян. Как никогда активны были и жители Хабаровского края, оставившие более 18 тысяч сообщений в различных форматах — текстовом, видео и аудио. Их предварительной обработкой занимались в правительстве региона, после чего обращения направлялись на рассмотрение в адрес органов власти федерального, краевого или регионального уровней, а также ответственным структурам и общественным организациям. В итоге, рассмотрено было 5924 сообщения.
Наибольшее количество обращений были посвящены темам здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, газификации и расселения аварийного жилья.
При этом многие вопросы не просто прошли мимо, а нашли реальное решение. Перечислять примеры очень долго, поэтому мы отметили самые значимые из них. Например, положительный отклик нашло обращение жительницы дома № 32 по улице Архангельской в Хабаровске, которая очень просила, чтобы её жильё подключили к газу. В рамках муниципальной программы за счёт средств городского бюджета был построен распределительный узел и проложены необходимые коммуникации, что что обеспечило техническую возможность обеспечить голубым топливом 186 частных домовладений. С 13 октября 15 домов уже подключены к газу и процесс этот продолжается.
Обращение к президенту помогло обрести также новый дом жителю Хабаровска — взамен признанного аварийным. Мужчина не согласился с тем вариантом, который ему предложили, после чего в мэрии о его проблеме забыли. Только после жалобы гражданина с ним связались и показали ещё одно жилое помещение, которое мужчине подошло. Сейчас семья хабаровчанина уже справила новоселье в доме № 44 по улице Рокоссовского — был заключен договор социального найма. Переезд стал возможным благодаря дополнительному финансированию из резервного фонда правительства Хабаровского края.
Также после обращения к президенту Владимиру Владимировичу Путину в посёлке Корфовский Хабаровского района наконец-то приступили к монтажу системы освещения улиц. Средства на это были выделены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который был инициирован главой государства. В посёлке больше 280 улиц, и свыше 80 из них уже освещено. Процесс продолжается.
Отметим, что на сегодняшний день количество обращений на программу «Итоги года с Владимиром Путиным» превысило миллион двести тысяч. Большинство вопросов поступает по телефону. Звонки принимают по номеру