Хабаровский край в ожидании итоговой прямой линии президента России

При этом многие вопросы не просто прошли мимо, а нашли реальное решение. Перечислять примеры очень долго, поэтому мы отметили самые значимые из них. Например, положительный отклик нашло обращение жительницы дома № 32 по улице Архангельской в Хабаровске, которая очень просила, чтобы её жильё подключили к газу. В рамках муниципальной программы за счёт средств городского бюджета был построен распределительный узел и проложены необходимые коммуникации, что что обеспечило техническую возможность обеспечить голубым топливом 186 частных домовладений. С 13 октября 15 домов уже подключены к газу и процесс этот продолжается.