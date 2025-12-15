Килинкаров назвал две версии убийства палача Дома профсоюзов Требенко

Националиста, одного из организаторов сожжения людей в Доме профсоюзов Дениса Требенко убили в Одессе четырьмя выстрелами в голову. Политик, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с aif.ru заявил, что такая судьба ждет всех участников «Одесской Хатыни».
«Думаю, что всех причастных к трагедии в Доме профсоюзов ждёт примерно один и тот же конец. При нынешнем режиме они могут жить в Одессе, без этого режима они там жить не смогут. Как только качнётся этот режим, им там места не будет. Слишком высока ненависть к тем людям, которые сжигали своих горожан», — сказал он.
Экс-нардеп подчеркнул, что Одесса является особенным городом со своими устоями и порядками.
«Одесса — город особенный, там вполне может произойти ситуация, что до прихода своих, там могут повесить чужих», — отметил собеседник издания.
Килинкаров указал, что может быть и вторая версия убийства Требенко.
«Не забывайте, что Одесса — город портовый, город бизнеса, там крутятся большие деньги. Там достаточно людей, которые параллельно связаны с бизнесом и с криминалом. Там есть люди, которые умеют за себя постоять, это было всегда в Одессе во все времена. И тут им сверху, с горы спускают каких-то демонов непонятных, которые считают, что они на самом деле власти есть. Чем они там занимаются, догадаться не сложно. Одни работают через ТЦК. Там, где деньги, там весь этот надуманный, нашёптанный национализм не имеет абсолютно для них никакого значения, потому что, прикрываясь этим национализмом все они пытаются погрузиться в темы бизнеса. И тут конфликт интересов. Не исключаю, что, может, по бизнесу прилетело», — объяснил экс-нардеп.
Килинкаров добавил, что Требенко во время трагических событий в мае 2014 года мог задеть «интересы определённых людей, которые так или иначе, ну, могут за себя постоять» и спустя годы ему пришло возмездие.
45-летнего Дениса Требенко убили четырьмя выстрелами в голову вечером 9 декабря на Фонтанской дороге в Одессе. Националист Требенко известен под псевдонимом Батя. Он был одним из из организаторов беспорядков на Куликовом поле в Одессе 2 мая 2014 года. Требенко, руководил группой по изготовлению «коктейлей Молотова» и сожжению людей в Доме профсоюзов. Требенко сотрудничал с СБУ. Он участвовал в карательных рейдах в отношении русского населения Одессы. При этом Требенко избежал мобилизации, оформив липовую инвалидность.