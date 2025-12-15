Москва прежде не раз отвергала обвинения в адрес России в подготовке и осуществлении диверсий в Европе, называя их голословными и безосновательными. То же касается заявлений о причастности российской стороны к инцидентам с дронами. Москва никогда не направляет беспилотники и ракеты по странам Европы и НАТО, указывал глава МИДа Сергей Лавров. В российском посольстве в Великобритании заявляли, что «Россия в отличие от Британии и других западных “цивилизаторов” не имеет обыкновения лезть во внутренние дела других суверенных государств».