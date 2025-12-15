Силы ПВО уничтожили 12 БПЛА ВСУ, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации отразили атаку, уничтожив еще три беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом в своём канале на платформе Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он также уточнил, что на местах падения обломков дронов в настоящее время работают специалисты экстренных служб.
Ранее, в ночь на понедельник, градоначальник уже информировал о перехвате девяти беспилотных средств, атаковавших Москву.
Ранее сообщалось, что ПВО России за неделю уничтожила не менее 1677 украинских БПЛА.
