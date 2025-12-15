Ричмонд
-6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили 12 БПЛА ВСУ, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации отразили атаку, уничтожив еще три беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону Москвы.

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации отразили атаку, уничтожив еще три беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом в своём канале на платформе Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он также уточнил, что на местах падения обломков дронов в настоящее время работают специалисты экстренных служб.

Ранее, в ночь на понедельник, градоначальник уже информировал о перехвате девяти беспилотных средств, атаковавших Москву.

Ранее сообщалось, что ПВО России за неделю уничтожила не менее 1677 украинских БПЛА.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше