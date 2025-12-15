Трамп хочет построить в США Триумфальную арку, которая превзойдет парижскую

В Овальном кабинете Белого дома 15 декабря президент США Дональд Трамп представил публике масштабный архитектурный проект. Глава государства объявил о намерении возвести в Вашингтоне Триумфальную арку, которая займёт стратегически важное место — рядом с Арлингтонским мостом и Арлингтонским национальным кладбищем, прямо напротив Мемориала Линкольну.
Перед собравшимися спонсорами и гостями Трамп подробно описал будущий монумент.
«Мы строим арку — вроде Триумфальной арки. Она будет расположена у Арлингтонского моста, рядом с Арлингтонским национальным кладбищем, напротив Мемориала Линкольну. Это будет нечто по настоящему особенное. Она будет похожа на парижскую арку, но, если честно, она её превзойдёт — превзойдёт во всех смыслах», — заявил президент.
Особое внимание Трамп уделил уникальности проекта для американской архитектуры. По его словам, Вашингтон станет единственным городом с подобным историческим весом, который наконец обретёт собственный триумфальный монумент.
Президент выразил уверенность, что новое сооружение не просто украсит столицу, но и станет выразительным символом богатой истории Вашингтона.
В конце августа Дональда Трампа неожиданно заметили на крыше Белого дома. Лидер нации забрался туда, чтобы сверху самолично оценить, как будет смотреться гигантский бальный зал, который он решил пристроить к обители американских президентов. Позже стало известно, что строительство бального зала в Белом доме — крупнейшее изменение в планировке здания со времен президента Рузвельта.