Трамп хочет построить в США Триумфальную арку, которая превзойдет парижскую

«Мы строим арку — вроде Триумфальной арки. Она будет расположена у Арлингтонского моста, рядом с Арлингтонским национальным кладбищем, напротив Мемориала Линкольну. Это будет нечто по настоящему особенное. Она будет похожа на парижскую арку, но, если честно, она её превзойдёт — превзойдёт во всех смыслах», — заявил президент.