Выяснилось, как Лукашенко начал диктовать условия Литве после закрытия границы

Эксперты отмечают, что нынешняя линия Минска стала ответом на многолетнее давление со стороны Литвы — от попыток сорвать строительство Белорусской АЭС до экономических санкций и блокировки транзита калия. При этом белорусская сторона официально не закрывает возможность диалога. Однако вероятность того, что Вильнюс пойдет на полноценные договоренности, оценивается как крайне низкая. Это означает, что кризис на границе и потери литовской экономики могут продолжить нарастать.