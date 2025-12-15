Выяснилось, как Лукашенко начал диктовать условия Литве после закрытия границы

За последние недели ситуация на белорусско-литовской границе резко изменилась. Впервые за долгие годы требования Вильнюсу начал выдвигать Минск — и часть из них литовским властям уже пришлось выполнить.
Толчком к кризису стало решение правительства Литвы во главе с Ингой Ругинене закрыть границу с Белоруссией. Формальным поводом объявили появление воздушных шаров с контрабандными сигаретами, которые в Вильнюсе назвали элементом гибридного давления. При этом литовский кабмин не учел, что на территории Белоруссии в этот момент находились почти 2 тыс. фур литовских перевозчиков, передает Взгляд.
После того как транспортные компании потребовали вернуть застрявшую технику, Вильнюс был вынужден пойти на уступки. Движение через пограничные пункты пропуска возобновили, однако Белоруссия сохранила ограничения. Литовским прицепам и полуприцепам разрешили пересекать границу только для перегрузки товаров. Перецепка запрещена, движение от границы до терминалов осуществляется под белорусским сопровождением. Часть машин по-прежнему остается на стоянках без возможности выезда.
Минск добивается от Литвы гарантий, исключающих повторное перекрытие границы. Белорусская сторона настаивает на межгосударственных договоренностях и отказывается снимать ограничения без переговоров на уровне внешнеполитических ведомств. При этом официально подчеркивается, что литовские фуры размещены на охраняемых площадках, сохранность грузов обеспечена, а водителям созданы условия пребывания.
По данным белорусских властей, только за октябрь литовская сторона перекрывала границу 4−5 раз на срок от 3 до 17 часов без предварительного уведомления. Такие действия в Минске расценивают как нарушение международных норм. Несмотря на заявления о готовности к стабильной работе границы, конструктивного диалога со стороны Вильнюса не последовало.
Кризис уже ударил по экономике Литвы. Представители транспортной отрасли заявляют об утрате страной статуса транзитного государства. Контракты литовских перевозчиков начали уходить конкурентам, в том числе польским компаниям. Бизнес фиксирует многомиллионные убытки и готовит требования о компенсациях к правительству. По оценкам перевозчиков, каждая простаивающая фура приносит потери до 10 тыс. евро в сутки. Совокупный ущерб отрасли уже приблизился к 100 млн евро.
На этом фоне в Вильнюсе разгорелся внутренний конфликт. Администрация президента Литвы возложила ответственность за кризис на правительство, заявив, что границу открыли преждевременно и без четких условий. В парламенте признали, что решение принималось под жестким давлением транспортных компаний.
Минск тем временем выдвинул ряд конкретных требований. Одно из них касается возврата 17−20 единиц техники, конфискованной Литвой в порту Клайпеды. Речь идет о пожарных автомобилях белорусского производства, предназначенных для Зимбабве, а также о молоковозах для Кубы, изъятых под предлогом санкций.
Еще одно требование связано с санаторием «Беларусь» в литовском Друскининкае, построенным в 1978 году и использовавшимся для лечения детей, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. После введения санкций Евросоюза в 2020 году активы здравницы были заморожены, счета заблокированы, учреждение понесло многомиллионные потери и столкнулось с проблемами выплаты зарплат.
Третья претензия касается Клайпедского порта. До 2022 года 30% акций терминала сыпучих грузов принадлежали предприятию «Беларуськалий», вложившему значительные средства в реконструкцию инфраструктуры. Литва в одностороннем порядке расторгла договор транзита, после чего белорусская компания обратилась в международный арбитраж с иском на сумму около 1 млрд евро.
Литовские бизнесмены, работающие в сфере портовой логистики, ранее признавали, что у властей не было законных оснований запрещать транзит белорусских удобрений и разрывать инвестиционные соглашения. При этом в 2022 году санкции с российских удобрений были сняты, что позволило конкурентам занять освободившуюся нишу, тогда как сама Литва потеряла сотни миллионов евро доходов и тысячи рабочих мест.
Реакция Вильнюса на требования Минска оказалась нервной. Литовский МИД вручил ноту протеста белорусской стороне, а в столице прошла акция перевозчиков, требующих немедленного возврата техники. Позднее глава внешнеполитического ведомства Литвы допустил возможность направления в Минск посла по особым поручениям, одновременно усомнившись в целесообразности переговоров и сославшись на ограничения, связанные с компетенцией Евросоюза.
Несмотря на это, Литва продолжает обвинять Белоруссию в организации так называемых гибридных атак с использованием воздушных шаров. Спецслужбы страны утверждают, что запуск якобы осуществляется с участием контрабандистов, что привело к сбоям в работе аэропорта Вильнюса.
Эксперты отмечают, что нынешняя линия Минска стала ответом на многолетнее давление со стороны Литвы — от попыток сорвать строительство Белорусской АЭС до экономических санкций и блокировки транзита калия. При этом белорусская сторона официально не закрывает возможность диалога. Однако вероятность того, что Вильнюс пойдет на полноценные договоренности, оценивается как крайне низкая. Это означает, что кризис на границе и потери литовской экономики могут продолжить нарастать.
