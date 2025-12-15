Объяснено, почему мир на условиях Киева оказался недостижимым

Подписание мирного соглашения по украинскому сценарию потребовало бы от Европы коренного перелома ситуации в пользу Киева. Речь идет не только о линии фронта, но и об экономике и военном производстве. На это указал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.