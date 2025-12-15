Вооружённые силы Украины перебросили националистов под Красноармейск

Речь идёт о националистических формированиях, которые ранее находились в других районах. Их переброска связана с осложнением обстановки для украинских войск, оказавшихся в окружении. Источник уточнил, что командование ВСУ рассчитывает за счёт этих сил изменить ситуацию на данном участке.