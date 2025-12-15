Ричмонд
-7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вооружённые силы Украины перебросили националистов под Красноармейск

Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили дополнительные подразделения к Красноармейску для попытки деблокировать окружённую группировку. Об этом сообщили в силовых структурах, пишет РИА «Новости».

Речь идёт о националистических формированиях, которые ранее находились в других районах. Их переброска связана с осложнением обстановки для украинских войск, оказавшихся в окружении. Источник уточнил, что командование ВСУ рассчитывает за счёт этих сил изменить ситуацию на данном участке.

«К Красноармейску экстренно переброшены пополневшие силы укронацисты из первого корпуса нацгвардии Украины “Азов”* с задачей попытаться деблокировать красноармейский котёл», — сказал собеседник агентства.

Ранее в российских силовых структурах заявляли о хаотичных действиях командования ВСУ на Харьковском направлении. По словам источника, украинская сторона пытается удержать позиции, но своими решениями лишь усиливает кризис в регионе. Подразделения разных бригад перебрасывают между участками линии боевого соприкосновения без чёткого плана.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше