Стало известно, что новая глава MI6 объявит Россию главной угрозой для Британии

Параллельно с этим в понедельник с отдельным заявлением выступит начальник штаба обороны вооруженных сил Великобритании Ричард Найтон. Он призовет к мобилизации усилий всего общества в сфере обороны и укажет на рост рисков для стран НАТО. В числе потенциальных угроз он назовет возможность прямого конфликта России с одним из государств альянса.