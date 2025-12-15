Стало известно, что новая глава MI6 объявит Россию главной угрозой для Британии

Руководитель британской внешней разведки MI6 Блейз Метруэли в первой публичной речи на посту заявит, что Лондон рассматривает Россию как агрессивного и экспансионистского противника. Выступление запланировано на 15 декабря.
Метруэли сменила Ричарда Мура в октябре и стала первой женщиной во главе MI6 за 116 лет существования службы. В публичном пространстве эта должность традиционно обозначается литерой C. До назначения она занимала руководящие посты внутри разведсообщества и отвечала за технологическое направление, передает Reuters.
В своей речи глава MI6 даст жесткую оценку действиям Москвы, заявив, что российская политика, по мнению Лондона, строится на сознательном распространении нестабильности за пределами собственных границ. По версии британской стороны, такой подход не является побочным эффектом, а представляет собой осознанную стратегию, к продолжению которой Запад должен быть готов.
Метруэли также подтвердит намерение Великобритании продолжать давление в интересах Киева и сохранение долгосрочной поддержки Украины. В Лондоне считают, что эта линия должна оставаться неизменной вне зависимости от развития боевых действий.
С начала конфликта в 2022 году Великобритания ввела масштабные санкции против российских предпринимателей, политиков, компаний, судов и организаций. Ограничения были распространены в том числе на структуры военной разведки России.
В выступлении будет затронута и тема внутренней безопасности. Глава MI6 укажет на необходимость более активного использования технологических решений в противодействии терроризму и информационным угрозам. Речь идет о том, что цифровые инструменты должны стать не вспомогательным, а базовым элементом оперативной работы и подготовки сотрудников разведки.
Параллельно с этим в понедельник с отдельным заявлением выступит начальник штаба обороны вооруженных сил Великобритании Ричард Найтон. Он призовет к мобилизации усилий всего общества в сфере обороны и укажет на рост рисков для стран НАТО. В числе потенциальных угроз он назовет возможность прямого конфликта России с одним из государств альянса.
Заявления британских силовых и разведывательных структур прозвучат на фоне активных дипломатических контактов в Европе, где в последние дни обсуждается возможность договоренностей о прекращении огня на Украине и дальнейшие шаги западных стран.
