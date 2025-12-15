Ричмонд
Раскрыто, что конфликт на Украине может завершиться по вьетнамскому сценарию

Евросоюз со временем изменит подход к России и украинскому конфликту, повторив линию США, что приведет к постепенному завершению противостояния.

По его оценке, российская сторона продолжит наступательные действия без спешки, делая ставку на изменение политической обстановки в западных странах. Макгрегор отметил, что в Вашингтоне уже произошел сдвиг — США, по его словам, не заинтересованы в прямом военном столкновении с Россией. Аналогичные изменения, считает он, неизбежны и в Европе.

Бывший советник Пентагона полагает, что именно трансформация позиции Евросоюза станет ключевым фактором, который позволит поставить точку в конфликте. В результате события будут развиваться не через формальное соглашение, а по инерционному сценарию.

Макгрегор сравнил возможный исход с войной во Вьетнаме в 1970-х годах. Тогда, по его словам, конфликт фактически распался сам по себе: в США перестали уделять ему внимание, тема исчезла из повестки, а процесс завершился без четкого политического финала. Аналогичную судьбу он прогнозирует и для украинского кризиса.

Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция будет доведена до логического завершения и все поставленные цели будут достигнуты. Глава государства неоднократно подчеркивал необходимость устранения первопричин конфликта.

В Кремле также заявляли, что Москва ориентирована на достижение прочного мира. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такое урегулирование возможно только при наличии надежных и долгосрочных гарантий.

