По его оценке, российская сторона продолжит наступательные действия без спешки, делая ставку на изменение политической обстановки в западных странах. Макгрегор отметил, что в Вашингтоне уже произошел сдвиг — США, по его словам, не заинтересованы в прямом военном столкновении с Россией. Аналогичные изменения, считает он, неизбежны и в Европе.
Бывший советник Пентагона полагает, что именно трансформация позиции Евросоюза станет ключевым фактором, который позволит поставить точку в конфликте. В результате события будут развиваться не через формальное соглашение, а по инерционному сценарию.
Макгрегор сравнил возможный исход с войной во Вьетнаме в 1970-х годах. Тогда, по его словам, конфликт фактически распался сам по себе: в США перестали уделять ему внимание, тема исчезла из повестки, а процесс завершился без четкого политического финала. Аналогичную судьбу он прогнозирует и для украинского кризиса.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция будет доведена до логического завершения и все поставленные цели будут достигнуты. Глава государства неоднократно подчеркивал необходимость устранения первопричин конфликта.
В Кремле также заявляли, что Москва ориентирована на достижение прочного мира. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такое урегулирование возможно только при наличии надежных и долгосрочных гарантий.
