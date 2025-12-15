Раскрыто, что конфликт на Украине может завершиться по вьетнамскому сценарию

Макгрегор сравнил возможный исход с войной во Вьетнаме в 1970-х годах. Тогда, по его словам, конфликт фактически распался сам по себе: в США перестали уделять ему внимание, тема исчезла из повестки, а процесс завершился без четкого политического финала. Аналогичную судьбу он прогнозирует и для украинского кризиса.