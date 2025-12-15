Ричмонд
-7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшие военные ВСУ, перешедшие на сторону РФ, эвакуировали жителей из Селидово

Батальон имени Максима Кривоноса, состоящий из бывших солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ), проводил эвакуацию гражданских из освобождённого Селидово. Об этом сообщил РИА «Новости» командир расчёта БПЛА с позывным Хантер.

Источник: Life.ru

По его словам, в городе находилось значительное количество мирных жителей, которым оказывали помощь и доставляли гуманитарные грузы. После завершения операций в Селидово подразделение было переброшено на Красноармейское направление в район Красноармейска.

Ранее Вооружённые силы Украины перебросили дополнительные подразделения к Красноармейску для попытки деблокировать окружённую группировку. Речь идёт о националистических формированиях, которые ранее находились в других районах. Их переброска связана с осложнением обстановки для украинских войск, оказавшихся в окружении.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше