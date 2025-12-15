Ричмонд
Госсекретарь США Рубио поздравил Каста с победой на выборах президента Чили

Рубио подчеркнул, что власти США надеются на тесное сотрудничество с его администрацией Каста, который победил на выборах президента Чили.

Источник: Аргументы и факты

Американский госсекретарь Марко Рубио обратился к ультраправому политику Хосе Антонио Касту и поздравил его от имени США с победой на президентских выборах в Чили.

«Соединённые Штаты поздравляют избранного президента Чили Хосе Антонио Каста с победой на выборах… США надеются на тесное сотрудничество с его администрацией для углубления партнёрства и содействия совместному процветанию в нашем полушарии», — сказано в заявлении главы Госдепартамента.

Кроме того, Рубио высказал убеждённость в том, что в рамках нахождения Каста на президентском посту чилийские власти будет продвигать общие с США интересы, в том числе укрепление общественной безопасности, противодействие незаконной иммиграции и налаживание торговых отношений.

Напомним, ранее стало известно, что Каст победил на выборах. После подсчета 83,43 процента голосов выяснилось, что его поддержали 58,61 процента избирателей. Соперница ультраправого политика Жанетт Хара, которая представляет правящую левоцентристскую коалицию «Единство для Чили», поздравила Каста с победой.

Прошлые выборы президента Чили, которые проходили четыре года назад, Каст проиграл Габриэлю Боричу, набравшему тогда 55,87 процента голосов. Срок полномочий действующего главы государства истекает в марте 2026 года.

