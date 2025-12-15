Два заместителя из мэрии Шадринска ушли в отставку после разноса от Шумкова

В Шадринске два замглавы написали заявление на уход.
В Шадринске (Курганская область) из администрации уволились два заместителя — Наталья Бякова и Елена Насонова. По неофициальной информации, причиной их ухода стали нарушения в дорожном строительстве, которые нашла правительственная комиссия. Об отставке двух заместителей корреспондентке URA.RU сообщили источники, близкие к администрации.
«Бякова и Насонова отработали последний день. С коллективом они уже попрощались. Пока неизвестно, будут ли назначать исполняющих обязанности заместителей», — рассказывают источники.
Сообщается, что Бякова ранее координировала работу социального блока, а Насонова — экономического. Оба заместителя ушли, написав заявление по собственному желанию. В администрацию информацию об их отставке подтвердили. Подробности пока не раскрываются.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков подверг резкой критике администрацию города Шадринска по итогам повторной проверки правительственной комиссии. Он обвинил местных чиновников в бездействии по ключевым проблемам, включая состояние дорог, благоустройство дворов и контроль над подрядчиками.