Два заместителя из мэрии Шадринска ушли в отставку после разноса от Шумкова

В Шадринске (Курганская область) из администрации уволились два заместителя — Наталья Бякова и Елена Насонова. По неофициальной информации, причиной их ухода стали нарушения в дорожном строительстве, которые нашла правительственная комиссия. Об отставке двух заместителей корреспондентке URA.RU сообщили источники, близкие к администрации.