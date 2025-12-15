В своем сообщении в социальной сети X* Дмитриев заявил, что ЕС, по его мнению, готов «открыть ящик Пандоры», запустив практику экспроприации. Он назвал подобные идеи противозаконными и опасными, обвинив европейских чиновников в игнорировании исторического опыта и предупредив, что подобный подход может иметь разрушительные последствия для западной цивилизации.