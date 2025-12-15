Ричмонд
Дмитриев: ЕС хочет уничтожить право на собственность

Глава РФПИ заявил, что Евросоюз стремится подорвать сам принцип частной собственности.

Источник: Аргументы и факты

Евросоюз стремится подорвать сам принцип частной собственности, считает глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

В своем сообщении в социальной сети X* Дмитриев заявил, что ЕС, по его мнению, готов «открыть ящик Пандоры», запустив практику экспроприации. Он назвал подобные идеи противозаконными и опасными, обвинив европейских чиновников в игнорировании исторического опыта и предупредив, что подобный подход может иметь разрушительные последствия для западной цивилизации.

Поводом для его заявления стал опрос одного из пользователей X, в котором предлагалось обсудить возможность конфискации социальной сети с последующей передачей ее под управление структур Евросоюза.

Ранее Дмитриев заявил, что давление евробюрократов на Запад вынуждает европейцев отдавать предпочтение правым политическим силам.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

