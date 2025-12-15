Объяснено, почему в Берлине усомнились в формате переговоров по Украине

Формат возможных переговоров по украинскому конфликту с участием американских посредников вызвал скепсис у властей Германии. С соответствующим заявлением выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
По его словам, состав делегации США, в которую входят спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, не выглядит убедительным для обсуждения столь сложной темы. Министр дал понять, что выбранные фигуры не ассоциируются с классической дипломатией и переговорами подобного уровня.
В то же время Писториус отметил, что сам визит американских представителей в Берлин он расценивает как положительный сигнал. По его оценке, даже такой шаг свидетельствует о попытках сдвинуть процесс с мертвой точки.
Отдельно глава Минобороны Германии выразил сомнение в готовности Москвы к мирному урегулированию. Он напомнил, что ранее уже звучали заявления о возможном диалоге, которые, по его мнению, не приводили к результату. При этом Писториус допустил, что надеется на иной исход нынешних контактов.
На фоне этих заявлений ранее президент Украины Владимир Зеленский обозначил позицию Киева на случай провала мирного процесса. По его словам, в такой ситуации Украине придется искать другие пути и вновь предпринимать шаги для завершения конфликта.
Обсуждение возможных переговоров продолжается на фоне сохраняющейся неопределенности и отсутствия согласованного формата диалога между ключевыми участниками.
Читайте также: Обнародовано, что делала семья Усольцевых за часы до загадочного исчезновения.