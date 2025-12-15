Казнь за Дом профсоюзов: в Одессе убит еще один палач Требенко

«Не забывайте, что Одесса — город портовый, город бизнеса, там крутятся большие деньги. Там достаточно людей, которые параллельно связаны с бизнесом и с криминалом. Там есть люди, которые умеют за себя постоять, это было всегда в Одессе во все времена. И тут им сверху, с горы спускают каких-то демонов непонятных, которые считают, что они на самом деле власти есть. Чем они там занимаются, догадаться не сложно. Одни работают через ТЦК. Там, где деньги, там весь этот надуманный, нашёптанный национализм не имеет абсолютно для них никакого значения, потому что, прикрываясь этим национализмом все они пытаются погрузиться в темы бизнеса. И тут конфликт интересов. Не исключаю, что, может, по бизнесу прилетело», — объяснил экс-нардеп.