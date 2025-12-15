Казнь за Дом профсоюзов: в Одессе убит еще один палач Требенко

9 декабря в Одессе четырьмя выстрелами в голову неизвестный убил националиста Дениса Требенко. Это была очень известная фигура: один из организаторов сожжения людей в Доме профсоюзов, участник карательных операций против русскоязычного населения. также есть информация о его причастности к криминальным структурам. Кто подписал приговор и стал палачом для палача, aif.ru рассказали эксперты.
Криминальные разборки с политическим подтекстом.
Политолог Владимир Скачко предположил, что убийство Требенко стало результатом криминальных разборок с политическим подтекстом.
«Это криминальные разборки с политическим подтекстом, потому что в основе этого всего лежит политика. Пользуясь ситуацией, националисты, привезенные для покорения Одессы, начали передел и, пользуясь административным ресурсом, потеснили местных бандитов, которые там родословную ведут от Мишки Япончика. Результат очевиден», — объяснил собеседник издания.
По словам Скачко, направленные в Одессу для ее украинизации националисты заодно занялись захватом и переделом нелегального бизнеса.
«Одесситы долго терпели. Сейчас они покончат с захватчиками. Как только ослабнет центральная власть бандеровцев из Одессы, можно будет составлять эшелон. Они пойдут оттуда потоком», — поделился политолог.
Политолог уверен, что ситуация будет только обостряться: «В Одессе ничего не бывает без политики, потому что политики этот город решили переформатировать сделать город украинским, в том числе, выдавливая украинскими бандитами одесских. Я хорошо знаю Одессу, там все так просто не закончится».
Расплата за «Одесскую Хатынь».
Смерть националиста Требенко, по мнению экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника, стала расплатой за его участие в сожжении людей в Доме профсоюзов.
«В таких случаях выдвигаются очень много версий, но среди них есть так называемые главные или рабочие, исходят из того, чем занимался убитый и так далее. В истории Требенко, я считаю, ему прилетел бумеранг за “Одесскую Хатынь” в Доме профсоюзов, за издевательства, которые он творил во время сожжения людей, за преследования тех, кто приходили 2 мая каждый год к Дому профсоюзов, чтобы возложить цветы. У кого-то созрел план, поскольку государство ничего не сделало в отношении причастных к убийству в Доме профсоюзов», — поделился собеседник издания.
По словам Олейника за убийством Требенко могут стоять родственники погибших в Доме профсоюзов.
«Я не исключаю, что кто-то из родственников привёл в исполнение приговор, который ему давно уже вынесен теми людьми. Не думаю, что для одесситов эта новость стала трагедией. Кроме тех нацистов, которые понимают, что за ними тоже придут… Я думаю, что идет подготовка к тому, чтобы зачистить Одессу от этих негодяев».
Однако экс-нардеп не стал исключать криминальный след криминальный след.
«Требенко точно занимался тем, что кошмарил бизнес. Если где-то звучала русская музыка, он не просто там приходил со своими подельниками и требовал прекратить, а обкладывал данью. Хотите работать, платите дань и так далее. Может быть, имелись другие какие-то криминальные схемы, где не поделили деньги. Может быть, разборки между бандами внутри. У каждой структуры есть свой такой негодяй, например, сбушники крышуют одних, полиция других», — назвал он вторую версию убийства Требенко.
До прихода своих в Одессе расправятся с чужими.
Смерть Требенко связал с трагедией в Доме профсоюзов и политик, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
По его словам, Требенко во время трагических событий в мае 2014 года мог задеть «интересы определённых людей, которые так или иначе, ну, могут за себя постоять» и спустя годы ему пришло возмездие.
«Думаю, что всех причастных к трагедии в Доме профсоюзов ждёт примерно один и тот же конец. При нынешнем режиме они могут жить в Одессе, без этого режима они там жить не смогут. Как только качнётся этот режим, им там места не будет. Слишком высока ненависть к тем людям, которые сжигали своих горожан», — сказал он.
Экс-нардеп обратил внимание на то, что Одесса является особенным городом со своими устоями и порядками.
«Одесса — город особенный, там вполне может произойти ситуация, что до прихода своих, там могут повесить чужих», — отметил собеседник издания.
Как и другие комментаторы, Килинкаров обратил внимание на криминальные связи Требенко и версию бандитской разборки.
«Не забывайте, что Одесса — город портовый, город бизнеса, там крутятся большие деньги. Там достаточно людей, которые параллельно связаны с бизнесом и с криминалом. Там есть люди, которые умеют за себя постоять, это было всегда в Одессе во все времена. И тут им сверху, с горы спускают каких-то демонов непонятных, которые считают, что они на самом деле власти есть. Чем они там занимаются, догадаться не сложно. Одни работают через ТЦК. Там, где деньги, там весь этот надуманный, нашёптанный национализм не имеет абсолютно для них никакого значения, потому что, прикрываясь этим национализмом все они пытаются погрузиться в темы бизнеса. И тут конфликт интересов. Не исключаю, что, может, по бизнесу прилетело», — объяснил экс-нардеп.
Что известно о Требенко.
Националист Требенко, известный под псевдонимом Батя, был одним из организаторов беспорядков на Куликовом поле в Одессе 2 мая 2014 года. Требенко, руководил группой по изготовлению «коктейлей Молотова» и сожжению людей в Доме профсоюзов.
Требенко сотрудничал с СБУ и участвовал в карательных рейдах в отношении русского населения Одессы. Мобилизации в ВСУ националист избежал, оформив липовую инвалидность.
9 декабря вечером 45-летнего Дениса Требенко убили четырьмя выстрелами в голову на Фонтанской дороге в Одессе.
Кого еще из украинских националистов ликвидировали.
14 марта этого года в Одессе двумя выстрелами в упор убили Демьяна Ганула*, который был в числе организаторов сожжения людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года и участвовал в событиях на Майдане. По подозрению в убийстве задержали ушедшего в самоволку военнослужащего ВСУ Сергея Шалаева, который дал признательные показания в ходе судебного заседания.
По мнению Килинкарова, убийство Ганула* произошло на почве личных мотивов, а не политических.
«Я так понимаю, убийство Ганула произошло по личным мотивам. На самом деле, в Одессе он очень многим людям сделал нехорошо. Одесса — это особый город. Ему должно было прилететь, вот оно и прилетело. Убийство не связано с политикой, хотя они пытались все это подтянуть под ФСБ и так далее, но на самом там все банально», — поделился он с aif.ru.
19 июля 2024 года во Львове получила смертельное ранение в голову экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, известная своей антироссийской позицией. В ночь на 20 июля она скончалась в больнице. По подозрению в ее убийстве арестовали Вячеслава Зинченко.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.